Erin O’Toole sera candidat à la direction du Parti conservateur

Erin O’Toole entrera dans la course pour succéder à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada. Il lancera sa campagne lundi prochain en Alberta.

Dans une vidéo de 44 secondes intitulée Allons-y et publiée samedi sur les réseaux sociaux, on voit M. O’Toole souriant et en mouvement, avançant d’un pas décidé. La vidéo se termine avec la date 01-27-2020 qui apparaît à l'écran, soit celle choisie pour le lancement de la campagne.

Erin O’Toole a déjà briqué le poste de chef conservateur en 2017. Il a terminé troisième, derrière Andrew Scheer et Maxime Bernier.

Connu comme défenseur d’un certain conservatisme social, M. O’Toole s’était engagé en 2017 à permettre les votes libres pour des questions de conscience au sein du parti.

Peter MacKay, considéré comme le candidat favori à ce stade-ci de la course, a officiellement lancé sa campagne samedi.

Quant à l'ancienne députée, Rona Ambrose, elle a confirmé mercredi dernier sur les réseaux sociaux qu’elle ne serait pas de la partie.

Dans une entrevue à Radio-Canada, l’ex-premier ministre du Québec a lui aussi annoncé qu’il ne comptait pas briguer la chefferie du Parti conservateur.

Le député conservateur Pierre Poilievre y a aussi renoncé.

Dimanche dernier, Gérard Deltell a fait savoir qu’il n’allait pas se lancer dans la course.