Une 4e Journée d’hiver au parc national d’Aiguebelle

Le directeur du parc, Dany Gareau, explique que cette journée permet aux citoyens de s’initier à certains sports d’hiver.

On remarque beaucoup de gens qui essaient pour la première fois des équipements de plein air, ça, c’est très populaire. Comme le fat bike, qui est une activité méconnue. D’avoir un équipement gratuitement et un accès facile, ça permet aux gens de pouvoir y goûter , explique -t-il.

Plusieurs équipements, dont des raquettes, trottinettes des neiges et skis hors-pistes, sont prêtés gratuitement pour l’occasion.

On a aussi des crampons. Avec la météo d’aujourd’hui, ça va être fort populaire , lance M. Gareau, alors que la pluie verglaçante s'abat encore sur la région au moment d’écrire ces lignes.

CITATION EN ÉVIDENCE :

On essaie de mettre en place la meilleure scène possible pour qu’un maximum de visiteurs profite de la saison hivernale Dany Gareau, directeur du parc national d’Aiguebelle

Des activités et animations sont prévues jusqu’à 15h samedi telles que des glissades sur tubes, la construction d’un château de neige, une clinique de survie en forêt et de l’escalade sur glace.

Selon M. Gareau, la Journée d’hiver est de plus en plus populaire. On le remarque par la popularité grandissante de cette activité. Chaque année, on dépasse largement les chiffres de fréquentation de l’année précédente , ajoute-t-il.

La Journée d’hiver est soulignée dans 14 parcs nationaux du Québec.