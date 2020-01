La Rimouskoise Magali Simard-Galdès en vedette à l'Opéra de Montréal

J’ai grandi avec une éducation musicale et ma mère nous a toujours fait jouer de l’opéra à la maison , raconte la soprano Magali Simard-Galdès.

Elle joue du violon depuis qu'elle a 4 ans, mais c’est vers l’âge de 10 ans qu’elle a eu la piqûre de l’art lyrique, alors qu’elle a fait de la figuration dans l’opéra Les pêcheurs de perles de Georges Bizet, souligne-t-elle.

Quand la chanteuse est entrée sur scène et qu’elle a fait ses premières notes, il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête , illustre Mme Simard-Galdès, indiquant que c’est à ce moment qu’elle a réalisé qu’elle souhaitait chanter et être sur scène.

La cantatrice a par la suite développé son talent au cours de son adolescence.

Elle tient aujourd’hui le premier rôle dans Written on Skin de George Benjamin, présentée en première canadienne à l’opéra de Montréal. Jusqu’à maintenant, c’est mon plus grand rôle , souligne l’artiste.

Dans cette œuvre qui se déroule au Moyen-Âge, Magali Simard-Galdès incarne le personnage d'Agnès, une jeune femme mariée à un homme violent. Written on Skin est une histoire de trahison et d’émancipation inspirée d’une légende occitane du 12e siècle.

On imagine Agnès comme une bonne épouse du Moyen-Âge qui se conforme à ce qui est attendu d’elle, mais elle sent que ce n’est pas tout à fait [convenable] pour elle , résume la soprano. On lui découvre une force interne et une lumière qui va passer par-dessus tout et gagner.

La pièce est présentée les 25, 28, 30 janvier et le 2 février à Montréal. Photo : Radio-Canada

Un des plus beaux opéras modernes

Selon Magali Simard-Galdès, il s'agit de l'un des plus beaux opéras modernes. La musique est absolument géniale, le texte est magnifique : on part d'un livret d'une très grande qualité , indique l'artiste.

La pièce comporte toutefois certains défis, parmi lesquels le plus important est la concentration, admet-elle. C'est vraiment complexe, chaque mesure est différente, il faut rester avec la chef [d'orchestre] et il n'y a souvent aucun instrument qui joue sur le temps , décrit Mme Simard-Galdès.

On est vraiment dans un monde rythmique beaucoup plus flou que ce à quoi on est habitué. Magali Simard-Galdès, soprano

L'artiste peine parfois à réaliser tout le chemin qu'elle a accompli depuis ses débuts à Rimouski. C'est vraiment merveilleux. Des fois, il faut que je me pince, puis je me dis : ''je rêvais d'être chanteuse d'opéra, puis j'en suis une, maintenant'' , conclut-elle, ne cachant pas sa fierté et sa reconnaissance.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet