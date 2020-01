Les forces de sécurité délogent des manifestants antigouvernementaux en Irak

La police est intervenue en force samedi pour disperser les manifestants hostiles au pouvoir, rassemblés dans les rues de Bagdad et d'autres villes du sud du pays.

À place Tahrir dans la capitale, les forces de l’ordre ont ouvert le feu en direction des manifestants, rapportent des journalistes de Reuters, mais aucun bilan n’a été communiqué.

Plus tôt, des sources médicales et policières rapportaient des affrontements qui avaient fait au moins sept blessés dans les rangs des manifestants.

Affrontement entre manifestants et forces de l’ordre à Bagdad Photo : Reuters / Thaier Al-Sudani

Depuis le début de la semaine, des manifestants bloquaient la place Tayaran, brûlant des pneus et dressant des barricades.

Les manifestants se sont rassemblés aussi sur le pont al-Ahrar, partiellement occupé depuis le début du mouvement. Ce pont, qui enjambe le Tigre, relie l'est de Bagdad aux quartiers de l'ouest, où se trouve la Zone verte très sécurisée et qui abrite les sièges des institutions et l'ambassade américaine.

À Bassorah, dans le sud pays, les policiers ont également dispersé des manifestants installés dans un campement. Leurs tentes ont été brûlées.

Vendredi, Moqtada Sadr, le leader chiite qui dirige le plus gros bloc au Parlement et qui contrôle plusieurs ministères occupés par ses alliés, avait rassemblé des milliers de ses partisans à Bagdad pour réclamer le départ des 5200 soldats américains stationnés en Irak.

Le sentiment antiaméricain dans le pays s'est accentué depuis l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les Américains le 3 janvier à Bagdad.

Mais quelques heures plus tard, il a surpris tout le monde en annonçant sur Twitter qu'il ne s'impliquerait plus dans la contestation.