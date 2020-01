Pluie verglaçante : conditions routières difficiles en Abitibi-Témiscamingue

Selon Environnement Canada, entre 1 et 3 millimètres de pluie sont attendus pour les secteurs d’Amos, de La Sarre, de Malartic, de Rouyn-Noranda, de Senneterre, de Val-d’Or et de Lebel-Sur-Quévillon dans la journée de samedi.

« Par endroit, on s’attend à des surfaces glacées et c’est déjà le cas quand on parle de la route 101 au Témiscamingue et plusieurs routes entre Amos, Val-d’Or et Rouyn-Noranda qui sont glacées au moment où on se parle », explique le météorologue chez Environnement Canada, Antoine Petit.

L’ensemble des routes majeures de la région sont considérées glacées par Transport Québec.

La situation devrait toutefois s’améliorer au courant de la journée. « Ça devrait cesser en mi-journée. Les températures vont légèrement monter au-dessus de zéro au cours de la journée. On va parler simplement de quelques averses de pluie par la suite pour l’après-midi. Après, la pluie verglaçante, ce sera terminé », explique M. Petit.

Plusieurs automobilistes et transporteurs routiers ont été immobilisés pendant de longues minutes le temps que les équipes de déneigement effectuent l'épandage d'abrasifs.