L'armée chinoise et 450 médecins envoyés en renfort à Wuhan

La Chine déploie du personnel médical de l’armée et 450 médecins dans la ville de Wuhan, où a été détecté le mystérieux virus.

L'armée a envoyé dans la zone interdite trois avions qui ont débarqué vendredi le personnel venu prêter main-forte.

Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre Ebola et le SRAS, une souche similaire au nouveau coronavirus, qui avait tué 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003.

Les médecins militaires doivent être répartis dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un grand nombre de patients de la pneumonie virale, a précisé l'agence Chine nouvelle.

Des mesures de dépistage dans les transports

La Chine a ordonné des mesures nationales de dépistage du virus dans les trains, les autobus et les avions, afin de tenter d'endiguer l'épidémie.

Des points d'inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie seront immédiatement transportés dans un centre médical, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la santé.

Les autorités chinoises ont aussi annoncé samedi l'élargissement du cordon sanitaire imposé pour endiguer la propagation du virus, ce qui a pour conséquence d'isoler du monde 56 millions de personnes, selon un calcul de l'AFP.

Cinq villes supplémentaires de la province d'Hubei ont été ajoutées aux 13 qui étaient déjà concernées par ce dispositif, qui implique notamment l'arrêt des transports publics à destination de ces agglomérations, et la fermeture des bretelles d'autoroute les desservant.

Le bilan des décès s'alourdit

Les autorités ont annoncé plus tôt que 41 personnes sont mortes en Chine depuis le début de l'épidémie dont un médecin qui traitait les patients à Wuhan. Tous les décès sauf deux ont été enregistrés à Wuhan ou ailleurs dans la province d'Hubei,

Selon le dernier bilan en date de vendredi, 1287 cas de coronavirus ont été répertoriés en Chine. De ce nombre, 237 sont considérés comme critiques , selon les autorités sanitaires.

Un premier cas en Australie

Le virus s’est propagé en Asie, en France, aux États-Unis et en Australie, où un premier cas a été confirmé.

Il s'agit d'un ressortissant chinois âgé d'une cinquantaine d'années qui est arrivé le 19 janvier en provenance de Chine, a affirmé Jenny Mikakos, ministre de la Santé de l'État de Victoria, où a été signalé le cas.

Le patient a été hospitalisé en périphérie de Melbourne et se trouve dans un état stable.