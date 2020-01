Kit Hood, le cocréateur de la série culte Degrassi, est mort

L’avis de décès, publié sur le site de la maison funéraire et du créamatorium Coal Harbour, ne précise pas l’âge qu’avait Kit Hood.

Né en Angleterre, il avait immigré à la mi-vingtaine au Canada, où il est devenu scénariste, monteur, producteur et réalisateur.

En 1976, avec l’ancienne enseignante Linda Schuyler, il avait fondé Playing With Time, qui a produit les séries The Kids of Degrassi Street (1979-1986), puis Degrassi Junior High (1987-1989) et Degrassi High (1989-1991), traduites sous le titre de Degrassi.

Des fictions qui ont marqué des générations d'ados

Récompensées par des prix Emmy, ces séries racontant la vie de jeunes de Toronto sont devenues des phénomènes, notamment grâce à leur capacité à traiter de sujets, comme la grossesse à l’adolescence, l’avortement ou le suicide.

À l’époque, ces enjeux étaient peu abordés dans les autres productions télé destinées à un public adolescent.

Dans les années 2000, l’école Degrassi a rouvert avec la série Degrassi, nouvelle génération, qui a notamment lancé la carrière du rappeur Drake.

L’acteur Pat Mastroianni, qui a incarné le personnage de Joey Jeremiah dans Degrassi et Degrassi, nouvelle génération a rendu hommage à Kit Hood sur Twitter.

Selon Linda Schuyler, Kit Hood faisait preuve d’un charme espiègle qui était sa marque de fabrique et ne laissait jamais la caméra regarder de haut les jeunes protagonistes des séries.