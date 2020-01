Une place pour l'environnement dans le discours d'état de la Ville de Winnipeg

Devant des représentants du secteur privé, le maire de Winnipeg a défini la protection du lac Winnipeg comme l’une de ses priorités. Il a également exprimé son désir que la Ville développe un service de compostage pour encourager les citoyens à davantage en faire.

Cette mesure, la présidente du World Trade Center, Mariette Mulaire, l'attend depuis longtemps. Toutes les autres villes au Canada ont cette initiative , dit-elle.

Toujours dans une foulée environnementale, il a parlé de sa campagne One Million Tree Challenge, qui a pour objectif de réunir cinq millions de dollars pour planter un million d'arbres.

Autres priorités

En dehors de l'environnement, le maire a également abordé deux autres enjeux importants : la lutte contre les drogues dures et la réduction du phénomène de l'itinérance.

Avec l’aide des gouvernements fédéral et provincial, la Ville pourrait régler le problème des sans-abri dans les cinq prochaines années, a-t-il indiqué.

Questionné par les journalistes sur le budget d'austérité pluriannuel, le maire a indiqué que le travail du conseil municipal était toujours en cours.

Absence des services en français

Brian Bowman n'a pas évoqué la révision des services en français à Winnipeg qui sera soumise au conseil municipal la semaine prochaine.

Daniel Boucher de la Société de la francophonie manitobaine n'est pas pour autant inquiet à ce sujet.

Même si ça ne fait pas partie du discours, je pense que ça fait partie de cette vision d'avoir une ville plus progressiste, dit-il. Les services en français et le bilinguisme font partie intégrante de notre communauté et de notre province.

Avec les informations de Mohamed Amin Kehel et de Sean Kavanagh