Deux trains d'OC Transpo endommagés lors d'une collision à basse vitesse

Un porte-parole de RTMRideau Transit Maintenance a indiqué que les deux trains étaient légèrement entrés en contact à basse vitesse dans ses installations de remisage, d'entretien et d'administration situées entre les stations Tremblay et St-Laurent, dans l'est de la ville.

Le côté d'un des véhicules est entré en contact avec un véhicule stationné sur un rail adjacent en passant , peut-on lire dans un courriel envoyé à CBC par Jodi Rogers.

Les panneaux du côté ont été endommagés de façon mineure et la situation a été rapidement gérée de façon sécuritaire. Jodi Rogers, porte-parole de Rideau Transit Maintenance

La Ville d'Ottawa a été mise au courant de la situation. L'entreprise a indiqué qu'elle a ouvert une enquête pour déterminer la cause de la collision.

Cette collision survient après la plus longue série de bouleversements d'horaire pour la ligne de la Confédération d'OC Transpo depuis son inauguration il y a de cela quatre mois.

Le transporteur public doit actuellement répondre aux manques de trains en déployant des autobus entre les stations Tunney's Pasture et Hurdman, et le centre-ville.