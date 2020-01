Sylvie Walker inspirée

La chanson est devenue son moyen préféré d’exprimer tout ce qu’elle veut dire. La scène devient donc un endroit où elle se dévoile, où elle peut raconter des histoires qui sortent de l’ordinaire.

Tout lui sert d’inspiration : des conversations quotidiennes, des paroles entendues à la radio ou celles d’un enfant, ou même une photo, comme c’est le cas de la chanson Père Alphonse qu’elle nous présente dans le Petit local.

Je me suis dit que c’était une bonne place pour écrire une chanson. Je suis allée chercher ma guitare et je me suis assise au bord de l’eau et.. c’est juste sorti!

Sylvie Walker