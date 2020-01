Quel avenir pour l’usine de crevettes de Sainte-Anne-des-Monts?

Dans un contexte où la crevette nordique est en déclin et que la capacité de transformation du Québec est déjà de beaucoup supérieure à ce qui est ramené à quai, la réouverture et la vocation de l'usine de Sainte-Anne-des-Monts sont à l'étude au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.