Le groupe Tiru délaissera ses centres de tri, selon la Ville de Montréal

Rebuts Solides Canadiens (RSC), une filiale du groupe Tiru, a informé la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec de sa décision vendredi matin lors d’une réunion à laquelle participait aussi Recyc-Québec. C’est l’entreprise qui avait convoqué ses partenaires.

L'entreprise possède quatre centres de tri au Québec, dont trois se trouvent dans la grande région de Montréal, soit à Châteauguay, à Lachine et dans le quartier Saint-Michel.

Il y a eu zéro négociation ce matin. La rencontre, c’était vraiment pour informer qu’ils voulaient se retirer , a précisé Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal, en point de presse.

Ils n’ont pas donné de date, mais on parle de très, très court terme , a-t-il affirmé, en ajoutant qu’il laissait le soin à l’entreprise d’en faire l’annonce à ses employés et aux médias.

Le contrat qui lie Rebuts Solides Canadiens à la Ville de Montréal est arrivé à échéance le 31 décembre 2019.

Invoquant la crise mondiale du recyclage et la chute du prix des matières recyclables, l'entreprise réclamait une aide financière à la Ville, comme cela avait été le cas en 2018. Montréal avait alors débloqué une aide de 29 millions de dollars.

Jeudi, la mairesse Valérie Plante a toutefois été très claire au sujet de l'incapacité de la Ville à payer de nouveau.

L'entreprise dit vouloir une sortie de crise

Du côté de Rebuts Solides Canadiens, on affirme que les discussions se poursuivent, contrairement à ce qu'a annoncé Jean-François Parenteau.

La « réunion avait pour but d’explorer les solutions possibles pour sortir de l’impasse financière dans laquelle se trouve le Groupe RSC en raison de l’effondrement du marché mondial du papier recyclé », a fait savoir l'entreprise par communiqué.

Le Groupe RSC a fait part à ses partenaires publics des grandes difficultés liées au modèle économique de ses centres de tri , a-t-on expliqué.

À l’issue de la réunion, aucune solution n’a été privilégiée pour résoudre cette crise, a déploré RSC. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent.

Jeudi, le conseiller Francesco Miele, qui est également leader adjoint de l’opposition officielle et vice-président de la Commission de l’environnement, avait dénoncé une situation de « chantage », où les contribuables montréalais et la Ville de Montréal sont « pris en otage » par une entreprise.

Les malheurs financiers des centres de tri ont commencé lorsque la Chine a décidé de resserrer ses critères de qualité sur les matières recyclables importées. De plus, le prix des matières recyclables, dont le papier journal, a chuté de plus de 50 % sur les marchés mondiaux depuis un an. À titre d’exemple, le prix d’un ballot de papier mixte est passé de 49 $ à 9 $.

À la Ville de Montréal, comme à Québec, on affirme vouloir éviter à tout prix que des matières recyclables ne se retrouvent au site d'enfouissement.

Présentement, on regarde les différentes options , a dit Jean-François Parenteau, assurant que l'administration travaillait depuis déjà un certain moment à des solutions de rechange.

Dans l’équation, le gouvernement du Québec va avoir un rôle primordial à jouer , a-t-il prévenu.