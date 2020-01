L'état d'urgence à Saint-Jean sera levé samedi matin

Je tiens à remercier le public pour sa coopération et sa patience pendant cette période , a déclaré Danny Breen, vendredi après-midi.

Ce fut une période très éprouvante et difficile, non seulement pour les résidents, mais aussi pour les entreprises et les employés qui ont été touchés, et je tiens à les remercier pour leur soutien et leur patience pendant que nous faisions face à cette situation , a-t-il ajouté.

Une semaine après le blizzard record qui a frappé l'est de l'île de Terre-Neuve, les entreprises de la capitale ont été autorisées à appeler du personnel pour se préparer à cette tant attendue levée de l'état d'urgence.

Bien des gens qui ne gagnent pas un salaire fixe n’ont pas travaillé depuis la semaine dernière. De nombreuses entreprises sont fermées depuis jeudi dernier.

Une tempête historique

Cet état d'urgence avait été déclaré à Saint-Jean le vendredi 17 janvier, en prévision de la violente tempête hivernale qui a finalement laissé plus de 76 cm de neige sur la ville en une seule journée.

Avec des chutes de neige de plus de 70 centimètres dans certaines régions de Terre-Neuve, les rues sont devenues impraticables ce week-end à Saint-Jean. Photo : Ryan Crocker / Facebook

La Ville a maintenu les mesures d'urgence en place pendant que le personnel s'efforçait de déneiger les rues.

Environ 400 militaires des Forces armées se sont rendus dans la province cette semaine, répondant à des centaines de demandes de personnes incapables de sortir de leur résidence.

Plusieurs groupes de militaires canadiens ont été envoyés dans différents secteurs de la région de Saint-Jean pour aider les résidents à ouvrir des passages dans la neige. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Aide financière réclamée

Alors que la vie dans les communautés près de Saint-Jean reprend tranquillement son cours, de nombreux responsables politiques disent chercher une aide financière pour couvrir les dommages, les heures supplémentaires des travailleurs, le carburant et le matériel de déneigement.

Le maire Breene déclaré qu'il demanderait l'aide des gouvernements provincial et fédéral pour aider à couvrir le coût du déneigement et pour soutenir les travailleurs qui ont perdu leur salaire pendant la fermeture de leur entreprise.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball. Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Le premier ministre Dwight Ball a pour sa part indiqué jeudi que la province demanderait une aide financière à Ottawa pour aider à recouvrer les coûts pour les collectivités et les infrastructures.