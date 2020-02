À bord des autobus de Sherbrooke, elle tend la main aux aînés

L'organisme DIRA-Estrie a mis en place ce projet pilote, en collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke (STS). Une approche inusitée qui permet à l'organisme de toucher plus de citoyens.

8h37. C'est l'heure de passage de l'autobus qu'Océane Clermont choisit d'emprunter ce jour-là afin d'aller à la rencontre des aînés sherbrookois.

C’est vraiment aléatoire. Tu ne sais jamais s'il va y avoir ou non des aîné(e)s dans l'autobus , explique la travailleuse de milieu.

Dans le cadre de ce projet, elle travaille spécifiquement dans les arrondissements de Fleurimont et de Jacques-Cartier.

La petite carte ici, elle m’aide beaucoup. Ça pique leur curiosité et ça ouvre une porte , indique-t-elle.

Accroché à son manteau, elle porte un badge sur lequel on peut lire : tendre la main aux aînés .

Un slogan qui est en fait le nom du projet de l'organisme et qui permet parfois d’ouvrir la voie à une discussion.

Parfois, c’est difficile de demander de l’aide et ce que je trouve extraordinaire avec le travail de milieu, c'est qu'on va vers eux. Océane Clermont, travailleuse de milieu pour DIRA-Estrie

L'autre fois, il y avait un monsieur assis en face de moi. J'ai déplacé ma carte pour qu'il puisse voir l'inscription. Il a commencé à me parler et finalement il m'a invité à m'asseoir avec lui. Puis, il m'a dit qu'il vivait de la solitude. Il s'en allait pour un rendez-vous donc on n’a pas pu parler longtemps, mais j'ai pu lui laisser mes coordonnées , raconte la jeune femme.

La STSSociété de transport de Sherbrooke a accordé trois semaines à ce projet afin de déterminer les réactions des aînés dans l’autobus. Si ça rejoint des personnes et si l’on voit que ça marche, j'en rediscuterais avec eux , annonce-t-elle.

À écouter : Prendre le bus pour venir en aide aux aîné(e)s - Émission Par Ici l'info

Une approche inusitée

En général, les gens sont super ouverts. Ce n’est pas de la sollicitation. C’est une invitation à parler. Et je suis une oreille exprès pour ça , déclare-t-elle.

C'est un travail de cueillette qu'effectue Océane sur le terrain.

Je suis travailleuse sociale de formation, mais je n'ai vraiment pas les mêmes fonctions. Je ne fais pas du tout d'intervention à long terme. Je ne fais pas de suivi psychosocial. Ce que je fais, c'est plus un travail de repérage , décrit-elle.

Du repérage qui lui permet notamment de briser l'isolement des personnes âgées.

Je suis là aussi pour les écouter. Une écoute plus ponctuelle. C’est la différence avec les travailleurs sociaux au CLSC qui sont là à long terme et qui font des interventions plus poussés.

On a eu écho de plusieurs aînés qui disaient prendre l’autobus pour rencontrer des gens ou encore pouvoir parler à des gens Océane Clermont, travailleuse de milieu pour DIRA-Estrie

Depuis un an et demi, la jeune femme se rend dans les cafés, les résidences et les centres commerciaux pour se rapprocher des personnes ayant atteint l’âge d’or.

Selon elle, de nombreux aînés prennent les transports en commun uniquement dans le but de rencontrer ou de pouvoir parler à des personnes. Et c’est dans cette optique que l’organisme a mis en place ce projet-pilote dans les autobus.

Cette initiative permet aussi d'intervenir auprès de personnes que la travailleuse de milieu n’a pas encore rencontrées.

D'autres projets pour aller à la rencontre des aînés

L’été dernier, ma collègue Jessica et moi, avons débuté le projet VADA en collaboration avec la Ville de Sherbrooke , mentionne la travailleuse.

VADA signifie ville amie des aînés . Un concept mis en place par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et qui permet d’améliorer les conditions et les milieux de vie des personnes âgées pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

C’est dans cet esprit que DIRA-Estrie et la Ville de Sherbrooke ont lancé le projet Un banc pour les aînés .

On choisit un banc dans un des parcs de Sherbrooke. On met notre drapeau qui porte le slogan à côté. Et ça invite les aînés à venir s’asseoir pour nous parler , explique la jeune femme.

Dans mon rôle, je ne vais pas intervenir au niveau de la maltraitance. C’est plus ma collègue au bureau. Ce que je peux faire si je rencontre quelqu’un qui commence à me parler de maltraitance, c’est une cueillette de données pour ensuite l’accompagner vers DIRA-Estrie , souligne-t-elle.

DIRA-Estrie est un organisme communautaire à but non lucratif qui oeuvre depuis 1993 pour aider les personnes âgé(e)s victimes de maltraitance.