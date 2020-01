Construire en bois, maintenant 12 étages de haut

C’est la première fois qu’une province instaure une telle mesure sur l’ensemble de son territoire.

Le bois est toujours une bonne chose Kaycee Madu, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

Sans lésiner sur la sécurité

L’utilisation du bois serait plus sécuritaire encore que l’utilisation de l’acier et du béton, qui chauffé à un certain degré, fini par s’effriter.

En cas de feu par exemple, le bois, qui est de grosse dimension, brûle plus lentement que l'acier, alors on n’a pas besoin de protéger le bois de la même façon que l'acier , explique l’architecte Vivian Manasc.

Viser plus haut

Pour Vivian Manasc, cela veut dire plus de liberté et de flexibilité lorsque vient le temps de concevoir un bâtiment.

Chaque projet va être différent et [le bois] n’est pas pour chaque projet, mais dès qu’on a le choix, c’est vraiment quelque chose de bien , s’exclame-t-elle.

L'utilisation du bois permet une plus grande liberté dans la conception d'un bâtiment tout en restant sécuritaire, pense l'architecte Vivian Manasc. Photo : Radio-Canada / Manuel Carillos Avalos

Plus écologique que le béton ou l'acier, une utilisation accrue du bois dans la construction serait aussi bénéfique pour les producteurs locaux. Le propriétaire de la scierie Boucher et Frères, une entreprise de Nampa, au sud de Peace River, se dit très heureux de cette nouvelle.

Nous sommes très fiers de travailler avec Kent [de l’usine de transformation Western archrib], pour lui offrir ce dont il a besoin pour ainsi accéder à ce nouveau marché. Jason Boucher, propriétaire de la scierie Boucher et Frères

C’est du gagnant-gagnant partout, les compagnies peuvent produire plus et nous pouvons construire plus avec un produit dont l’aspect est fantastique! , souligne le responsable du développement de l’entreprise de transformation Western Archrib, Andre Lema.

Avec la taxe américaine imposée sur les produits du bois canadien, cette nouvelle réglementation pourrait favoriser l’essor d’un marché local, puisque la ressource provient de l’Alberta.