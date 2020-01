Les VTT arrivent en ville à Tracadie

Il s'agit d'une accommodation qui était demandée depuis une dizaine d'années par le Club VTT La Randonnée Nord-Est de Tracadie, qui compte 669 membres.

Le président du club est persuadé que les commerces bénéficieront de cette nouvelle mesure.

Dans la province, on va être les seuls amateurs de VTT qui vont pouvoir aller au cinéma en VTT. [...] Dans la Péninsule acadienne, on est 2600 membres. Imagine, les restaurants vont manquer de poutines et d'ailes de poulet.

Roland Thériault, président du club de VTT La Randonnée Nord-Est de Tracadie