2019 : année record du nombre de passagers à YYC

L'administration aéroportuaire de Calgary annonce que 18 millions de passagers ont transité et voyagé en partance et à destination du plus important aéroport de la province.

Il s'agit d'un nombre record, qui représente une augmentation de 3,5 % par rapport à 2018, ce qui est très excitant , se félicite le vice-président de l’administration aéroportuaire de Calgary, Rob Palmer.

Ce nombre semble d'autant plus impressionnant compte tenu de la crise du Boeing 737 Max qui a touché le monde des transports en 2019. Avec l'immobilisation de ces appareils au mois de mars dernier, l'aéroport estime qu'il a dû renoncer à 2300 vols, ce qui représente 300 000 passagers en moins. Selon le groupe consultatif spécialiste de l'aviation, InterVistas, l'aéroport de Calgary arrive au 4e rang des aéroports en Amérique du Nord les plus touchés par la crise, et au 8e rang à l'échelle mondiale.

Nouvelles routes et passagers en transit

L'augmentation du flux des passagers s'explique notamment par de nouveaux vols à destination de Londres, Paris et Dublin, offerts par la compagnie WestJet avec l'appareil Dreamliner. Cette compagnie va continuer à augmenter ses activités avec de nouvelles routes prévues vers Rome et Boston , affirme M. Palmer. Il ajoute qu’Air Canada va aussi améliorer son service avec des vols sans escale vers Boston, dès cet été, ainsi que l’arrivée de l’appareil A220 pour servir les passagers de Calgary.

La ville, dans laquelle se trouvent de nombreux sièges sociaux d’entreprises, attire beaucoup de visiteurs ainsi que des voyageurs locaux qui se déplacent pour les affaires et pour le plaisir. Il y a aussi bon nombre de passagers qui sont en transit, environ 40 % du total. C’est là où il y a la plus forte augmentation , explique Rob Palmer. Il affirme que cette croissance pousse l’aéroport à toujours vouloir offrir la meilleure expérience possible à ses clients.

Par ailleurs, le transport par cargo a lui aussi augmenté, avec 4305 nouveaux atterrissages en 2019.

L'aéroport affirme contribuer au PIB de la région calgarienne à hauteur de 8 milliards de dollars chaque année et être à l'origine de 50 000 emplois directs et indirects.

Avec les informations de Fuat Seker