Les marques de la francophonie dans l’architecture du palais législatif du Manitoba

Le palais législatif du Manitoba a des liens très étroits avec la francophonie manitobaine et internationale dans son architecture et son emplacement, selon l'architecte Guy Préfontaine.

La structure du palais a été pensée par l’architecte britannique Frank Worthington Simon qui s’est fortement inspiré du savoir-faire francophone, souligne M. Préfontaine.

Il explique que M. Worthington a fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a retiré tous ces éléments [son savoir] de la francophonie de Paris , dit-il.

L’architecte indique également que la statue dorée de 5,25 mètres de hauteur placée au sommet du dôme du palais, le Golden Boy, portait un nom francophone lors de la construction du bâtiment, la Jeunesse éternelle.

L'oeuvre a été créée par l'artiste français Georges Gadet.

Selon M. Préfontaine, l’emplacement du palais et sa structure ont des liens aussi avec Saint-Boniface.

Le palais est sur la [rue] Broadway, dit-il. La Broadway et le boulevard Provencher à l’époque étaient une rue. C’était la rue où l’on trouvait toutes les institutions importantes. Du côté nord, on a le palais législatif, du côté sud, on a l’hôtel de ville de Saint-Boniface. Les deux édifices ont la même architecture néoclassique.

Le lien géographique entre le palais législatif et la francophonie de Saint-Boniface a été brisé par la construction de la gare ferroviaire qui sépare le boulevard Provencher et la rue Broadway, explique l’architecte.