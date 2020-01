« Je ne crois pas au zodiaque chinois, mais... »

Même si le jeune homme se montre sceptique envers cette tradition superstitieuse, indissociable du Nouvel An lunaire, il clame, convaincu, que l’année qui vient sera dynamique et divertissante , à l’image du petit rongeur.

Histoire ancienne, héritage moderne

À l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), la mention du zodiaque fait sourire des étudiants qui pour la plupart appartiennent à une première génération de Sino-Canadiens.

Au Canada depuis l'âge de 4 ans, Queenie Zhang explique que ce sont ses parents qui lui ont enseigné les coutumes du Nouvel An lunaire. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Je sais que je suis un serpent, mais je n’en connais pas l’importance , lance Queenie Zhang, une étudiante née en Chine et arrivée à Vancouver à l’âge de 4 ans. Mes parents, par contre, croient que certains animaux doivent se marier , rigole-t-elle.

Les générations plus âgées suivent le calendrier lunaire et croient très fortement au zodiaque, et surtout aux associations entre la personnalité d’un individu et de son animal , renchérit Emily Luo, étudiante.

J'ai grandi dans un environnement où il est traditionnel de savoir quel est votre [signe du] zodiaque et les gens vous jugent un peu en fonction de cela. Emily Luo, étudiante à l'UBC

C'est au cours de la dynastie Qin, entre 221 et 207 avant notre ère, que les Chinois créent le système des douze animaux liés à un cycle de douze ans, selon le professeur Robin D.S. Yates, de l’Université McGill.

Porter son identité culturelle

En dépit de ce qu'ils considèrent « chose du passé », les étudiants sont reconnaissants de ce pan important de leur culture.

Avec les médias sociaux, notre attention est portée sur ce qui est nouveau et tendance , remarque Queenie Zhang. Cette tradition est quelque chose qui doit être valorisé .

C’est une identité que nous portons avec nous , résume Bryan Kou, né en 2000 : l’année du Dragon.

Le Nouvel An lunaire vient mettre en lumière les enseignements du zodiaque, selon Bryan Ku, étudiant à l'UBC. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Même si l'étudiant ne porte pas une attention particulière à la signification de son signe du zodiaque, il n'en demeure pas moins qu'il en ressent une certaine influence.

Le Dragon est mythique, il vole. Être un dragon me donne un sentiment de pouvoir, parce qu'il peut aller où il veut. J'ai l'impression de pouvoir aller où je veux. Bryan Kou, étudiant à l'Université de la Colombie-Britannique

Il ne faut pas y voir une adhésion psychologique totale, fait valoir Mme Ghiglione, mais il est néanmoins frappant de constater la réémergence de ces valeurs traditionnelles dans l'actuelle culture populaire, observe-t-elle.