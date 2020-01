Rassemblement anti-avortement : Donald Trump décoche des flèches aux démocrates

C'est un grand honneur pour moi d'être le premier président de l'histoire à participer à la Marche pour la vie! , a-t-il lancé à la foule.

Chaque année depuis 1974, la Marche pour la vie a lieu afin de dénoncer l’arrêt Roe v. Wade, une décision de la Cour suprême américaine reconnaissant le droit des femmes à l’avortement.

Dans son discours, Donald Trump s’est d’abord adressé aux jeunes présents, qu’il a remerciés pour leurs sentiments chrétiens, proaméricains et anti-avortement.

Les enfants à naître n’ont jamais eu un aussi ardent défenseur à la Maison-Blanche , a-t-il déclaré, après avoir souligné le fait que, dès le début de son mandat, il a œuvré à restreindre l’accès à l’avortement.

Il s’est aussi vanté d’avoir nommé de nombreux juges ouvertement opposés au droit à l’avortement, dont deux représentants de la Cour suprême.

Alors qu'il fait l'objet d'un procès en destitution au Sénat, le président Trump s'en est pris aux démocrates, dénonçant leurs positions en matière d'avortement.

En ce qui concerne l'avortement, les démocrates ont adopté les positions les plus extrêmes et les plus radicales. Donald Trump, président des États-Unis

Lors des rassemblements de 2018 et de 2019, le président Trump s’était adressé aux manifestants par vidéoconférence, s’engageant notamment à toujours défendre le premier droit de la déclaration d'indépendance : le droit à la vie .

En matinée, des militants antiavortement ont organisé une démonstration inspirée d'un sit-in devant la Cour suprême. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Précédemment, en 2017, son bras droit Mike Pence était devenu le premier vice-président en fonction à prendre part à cette marche et à s’adresser à la foule. Il était jusqu'ici le plus haut représentant du gouvernement américain à avoir prononcé un discours lors de la Marche pour la vie .

Il y a une semaine jour pour jour, un des principaux groupes anti-avortement des États-Unis annonçait qu’il donnerait 52 millions de dollars américains au fond de campagne pour la réélection de Donald Trump.

Le président lui-même n’a pas manqué de lancer un appel à la mobilisation en faveur de sa réélection.