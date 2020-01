Ce prix vient saluer entre autres la reconnaissance, par la Ville, du lien entre le bien-être de la communauté et la biodiversité, comme cela a été défini dans son Plan décennal pour la biodiversité, mis en place en 2014. Une vraie fierté pour la conseillère municipale, Druh Farrell, qui a eu l’idée s’engager sur cette voie. Selon elle, Calgary s'est distinguée, car les différents départements ont su coopérer et travailler à améliorer les espaces propices d'être des habitats pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Notamment sur le secteur de Bow Bottom TrailーCanyon Meadows DriveーMacleod Trail, au sud du lac Bonaventure.

La Ville a mis en place des espaces sur les lesquels les plantes natives et fleurs sauvages s’étaient développées, attirant ainsi les abeilles et nécessitant un minimum de maintenance de la part de ses services. En outre de nombreuses boîtes à abeilles ont été placées à divers endroits afin que les insectes aient des endroits sûrs dans lesquels se reposer.

Les habitants peuvent participer

La Ville cherche également à expérimenter la naturalisation des espaces en retirant les herbes non natives et en les remplaçant par de la flore locale. Sa prochaine étape est d’éduquer davantage les habitants sur les actions qu’ils peuvent entreprendre afin d’attirer et de protéger les pollinisateurs.

Selon Druh Farrell, la première étape est assez simple : si vous plantez une fleur, les abeilles viendront! Elle a elle-même tenté l’expérience dans son jardin en plantant différents types de fleurs l’année dernière, et elle a tout de suite remarqué que plusieurs types d’abeilles avaient fait le déplacement.

Si les Calgariens n’ont pas la possibilité de s’improviser jardiniers, elle estime qu’ils peuvent aider autrement, par exemple en plaçant une coupelle d’eau sucrée dehors. Les abeilles peuvent avoir soif et se fatiguer. En buvant de l’eau sucrée, cela va leur redonner de l’énergie et elles vont pouvoir continuer à voler , affirme-t-elle.

Dans le processus pour se faire accréditer, Calgary s’est aussi engagée à organiser trois événements éducatifs annuels. Elle collaborera aussi avec deux universités de la ville sur un programme de recherche pour les habitats.

Airdrie et Chestermere sont les deux autres Villes albertaines à faire partie du cercle fermé des Villes amies des abeilles.

Avec les informations de Scott Dippel