Google et Samsung préparent leur version de la fonctionnalité AirDrop d’Apple

Lancée en 2011, la fonctionnalité AirDrop développée par Apple permet de partager et de recevoir des photos, des documents et d’autres types de fichiers avec les appareils Apple situés à proximité. Plus de huit ans après son lancement, un équivalent pourrait bientôt être offert pour les appareils Android de Google et Galaxy de Samsung.

Pour les propriétaires de iPhone, de MacBook ou d'autres appareils Apple, le transfert de fichiers entre appareils à proximité, via Bluetooth ou Wi-Fi, est devenu presque aussi banal que de passer un appel. Google et Android ont de leur côté eu plus de difficulté à intégrer la technologie à leurs appareils, mais plusieurs sources indiquent que cela s'apprête à changer et qu'Apple aura désormais deux compétiteurs de plus en la matière.

Nearby Sharing (Google)

Déjà en juin 2019, le site XDA Developers, une communauté de développement de logiciels mobiles, rapportait que Google était en train de développer Fast Share, un équivalent de AirDrop.

Voilà qu’aujourd’hui, un développeur de cette même communauté a réussi à activer une version bêta de la fonctionnalité – maintenant nommée Nearby Sharing – confirmant que Google se rapproche du but.

Nearby Sharing utilise Bluetooth pour initier une « poignée de main » (une reconnaissance) entre appareils, pour ensuite transférer des fichiers via une connexion Wi-Fi directe. Cela permettra aux usagers de partager de gros fichiers plus rapidement qu’avec Android Beam, dernière tentative ratée de Google d'intégrer un service du genre.

Google n’a toujours pas annoncé officiellement la fonctionnalité, mais selon XDA Developpers, le fait que le produit ait été rebaptisé et se soit récemment doté d'une nouvelle icône indique une sortie prochaine.

Quick Share (Samsung)

Quick Share va fonctionner de façon similaire à AirDrop. Si vous êtes à proximité d’un autre appareil Samsung, ce dernier apparaîtra dans une liste et vous pourrez lui transférer des photos, des vidéos ou des fichiers. Deux options seront offertes : un partage avec vos contacts personnels seulement, ou un partage avec tout le monde qui possède un appareil supporté.

Contrairement au AirDrop, Quick Share aura également une composante d’infonuagique. En effet, XDA Developers affirme qu'il offrira également une fonction de stockage dans le Cloud, avec une limite de transfert fixée à 1 Go par fichier, et à 2 Go pour 24 heures.

Toujours selon XDA Developers, la fonctionnalité risque d’être lancée en même temps que le nouveau téléphone de Samsung, le Galaxy S20, dont le lancement est prévu pour le 11 février.