L'accusé du meurtre de Sainte-Foy en semi-liberté : la ministre LeBel veut des réponses

Eustachio Gallese est accusé de meurtre au deuxième degré après s’être rendu aux policiers pour confesser son crime un peu avant minuit mercredi.

Sa victime, Marylène Levesque, 22 ans et originaire du Saguenay, a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel de Sainte-Foy par les policiers. Elle travaillait à Québec dans un salon de massage.

L'accusé, un homme au lourd passé criminel, était en processus de réinsertion sociale depuis 2016. Il avait obtenu une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans pour avoir tué sa conjointe en 2004.

Au nom du gouvernement, je transmets mes sincères sympathies à la famille et aux proches de la jeune victime, affirme d’emblée la ministre Sonia LeBel. Aujourd’hui, c’est extrêmement préoccupant, nous voulons connaître les raisons qui ont mené à la semi-liberté de l’accusé.

Nous entendons interpeller Monsieur Blair […] pour connaître les raisons qui ont mené à la décision. Sonia LeBel, ministre de la Justice

Dans la plus récente décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, il est écrit, au sujet de l'accusé, que : en audience, votre agente de libération conditionnelle a souligné qu'une stratégie a été développée afin que vous puissiez rencontrer des femmes, mais seulement afin de répondre à vos besoins sexuels. Votre équipe de gestion vous a permis de faire ces rencontres moyennant que vous fassiez preuve de transparence.

Présentée devant cet extrait, la ministre a mentionné que pour le moment, elle préfère attendre d’avoir tous les détails concernant le dossier de réinsertion sociale de l'accusé avant de commenter.

Ce pour quoi je demande une analyse sérieuse de la situation, dit-elle, est-ce un manque de formation, un manque d’information, une déficience dans les outils d’analyse?

La porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de justice, Véronique Hivon, expose les mêmes questions que celles de Mme LeBel. Il faut demander des comptes aux libérations conditionnelles, au gouvernement fédéral , dit-elle.

La députée de Joliette s'interroge : comment une chose comme celle-là est-elle possible alors qu'on se dit qu'on est de plus en plus sensibilisés aux impacts de la violence familiale, aux féminicides, des crimes qui sont différents?

La Sécurité publique s'explique

Par écrit, une porte-parole du ministre de la Sécurité publique Bill Blair répond que la protection du public est le critère prépondérant dans toutes les décisions prises par la Commission des libérations conditionnelles du Canada .

Nous offrons nos sincères condoléances aux proches de Marylène Levesque. ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

La porte-parole ajoute que la semi-liberté est un processus qui est graduel et contrôlé.

Les actes de violence commis par les personnes en semi-liberté sont extrêmement rares. La Commission des libérations conditionnelles du Canada prend ces décisions de manière indépendante, en se fondant sur des critères établis de longue date pour promouvoir une réinsertion sociale des délinquants sécuritaire et efficace.

La prochaine date connue dans le dossier de l’accusé, Eustachio Gallese, est le 26 février, pour la divulgation de la preuve, selon le procureur de la Couronne.