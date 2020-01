La région Évangéline à l'Î.-P.-É. aura un nouveau médecin

Il s'agit d'un médecin déjà établi dans la province, selon le gouvernement.

La communauté acadienne s'est retrouvée sans médecin de famille après le départ de la Dre Monica MacNeill, en novembre dernier. Celle-ci assurait des heures de services depuis près de 40 ans à Wellington. Et depuis près de 10 ans, elle accueillait des dizaines de patients dans son cabinet situé à l'intérieur de la Coopérative Le Chez-Nous.

Toutefois, l'agrandissement récent de la résidence pour personnes âgées a forcé ses responsables à reprendre possession de l'espace occupé par l'unique médecin du village d'environ 400 habitants situé au cœur de cette région francophone.

Lorsque nous avons appris que l’ancienne médecin partait et que l’espace n’était plus disponible, nous avons immédiatement entrepris les démarches pour trouver un autre local et des médecins pour remplir ce poste.

James Aylward, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard