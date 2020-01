Des enseignants exposent leurs oeuvres au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Les enseignants-artistes se sentaient fébriles mercredi (22 janvier) alors que leurs élèves entraient dans la salle d’exposition.

Rôles inversés

Bien, c’est sûr qu’il faut que les babines suivent les bottines , plaisante l'enseignante et artiste Véronique Doucet. Il y a toujours un petit stress. Je ne sais pas! On se fait juger, on se fait critiquer et c’est bien correct comme ça.

Le 22 janvier a eu lieu le vernissage de l'exposition ayant pour thème un poème de Philippe Marquis. Les oeuvres sont réalisées par des enseignants en arts visuels au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Le groupe avait comme thématique un poème de Philippe Marquis. Cette contrainte est aussi une forme d’inspiration qui apporte son lot de défis, raconte l’enseignant et artiste Donald Trépanier.

Il faut le lire plusieurs fois et essayer de le comprendre, dit-il. Ce qui résonnait beaucoup, pour moi, c’est l’histoire de l’arsenic [les émissions de la Fonderie Horne]. Même durant le temps des fêtes, le 24 décembre au soir, on pensait toujours à nos oeuvres.

Gaétane Godbout a eu une réflexion semblable. Dans un contexte pédagogique, j’ai trouvé l’exercice intéressant afin de donner l’exemple à nos étudiants! Mais c’est un défi, ça nous demande d’aller dans des zones inhabituelles.

Découvrir son professeur

Louis-Philippe Bélanger, étudiant en art du Cégep AT, a assisté au vernissage de ses professeurs.