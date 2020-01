Forte diminution du nombre de cerfs de Virginie chassés en Gaspésie

Le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Alain Poitras, soutient que ce sont les hivers rudes des dernières années qui expliquent cette diminution. Il y a de nombreuses bêtes qui n’ont pas survécu.

Il estime que le taux de mortalité durant ces saisons froides varie de 30 % à 40 %. Conséquence : les chasseurs ont été très nombreux à bouder la Gaspésie comme territoire de chasse.

Les chasseurs n'en voit quasiment plus sur les caméras. Ils disent: "Bof, ça ne donne rien de prendre notre permis pour y aller. On n’en voit pas de toute façon. Il est plus rare. ’’ Ça, ce sont des choses qui ont été dites. C’est sûr que s’il y a eu la moitié moins de monde qui a acheté un permis... On s’entend que 300, 350 ou 400 cerfs de plus auraient pu être abattus.

Quand tu regardes tout ça, ben, c’est sûr que ça nous a rattrapé. Alain Poitras, président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Bilan chasse cerf de Virginie zone 01 2019 : 298

2018 : 955

2017 : 1131

2016 : 1268

2015 : 1727 Ces chiffres incluent les réserves et tous les types d'armes

Alain Poitras ne croit pas que des mesures exceptionnelles soient nécessaires pour rétablir la situation.

Pour lui, fermer la zone de chasse pour laisser la population de cerfs de Virginie se rétablir n’est pas la solution. Il propose plutôt de laisser faire la nature.

Ce n’est pas la première fois que le chevreuil mange des coups à cause des hivers rudes. Et quand les hivers sont plus cléments, là, le chevreuil augmente. Ce sont des cycles de températures qui vont comme ça. On a déjà vécu ça dans le passé. On a déjà eu pendant 4 à 5 ans de beaux hivers. Le chevreuil a parti en peur et il a augmenté.

Un orignal dans la forêt Photo : Radio-Canada

Orignaux

Le nombre d'orignaux chassés dans la zone 01 est relativement stable comparé à l'année précédente.

Bilan chasse à l’orignal 2019 : 5027

2018 : 5228

2017 : 5453

2016 : 4937

2015 : 5025 Ces chiffres incluent les réserves et tous les types d'armes

Nous avons contacté le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, mais aucun porte-parole n'a encore rappelé.

D'autres informations à venir.