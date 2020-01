Les représentants des syndicats de l'enseignement en tournée sur la Côte-Nord

La présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer, Monica Chiasson, rappelle que les compressions des dernières années dans le milieu de l’éducation ont encore des impacts, aujourd’hui, dans la région.

Monica Chiasson, présidente du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ils n’ont pas réinvesti autant d’argent qu’il y a eu de coupures par le passé. On manque clairement de service pour les enfants et on a besoin d’air, les enseignants aussi , déclare Monica Chiasson.

La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini, affirme que le projet de loi-40, modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique, qui débattu en ce moment en commission parlementaire à Québec, porte atteinte à la profession.

On veut changer l'encadrement de la profession. On veut enlever de l'autonomie aux enseignants. On veut obliger la formation continue de l'enseignant. On ne veut plus tenir compte de l'expertise des enseignants et de la réalité des milieux. On veut travailler à rendre uniformes tous les enseignants au Québec , estime-t-elle.

Josée Scalabrini fonde beaucoup d'espoir dans les prochaines négociations dans le secteur public pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Les dossiers de la surcharge de travail et la pénurie de personnel en milieu scolaire seront également menés de front, tout comme les questions salariales.

Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) Photo : Radio-Canada

Souvenons-nous qu'au Québec, les enseignants sont les moins bien payés au Canada. Il y a aussi la dimension de la rémunération qui doit faire partie de cette valorisation-là. Et on fera tout pour le rappeler au gouvernement. Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement

Les représentants syndicaux du milieu de l'éducation ont aussi été à Fermont et à Havre-Saint-Pierre. Ils seront à Port-Cartier et Sept-Îles, vendredi.