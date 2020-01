Chasse à l’homme au Manitoba : un rapport de la GRC note un manque de coordination

La chasse à l’homme pour retrouver Bryer Schmegelsky et Kam McLeod l'été dernier dans le nord du Manitoba a manqué de coordination, selon un rapport de mission de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) obtenu par CBC.

Les officiers de l’armée de l’air ont atterri à Gillam le 27 juillet, quatre jours après que la police a déclaré que Kam McLeod et Bryer Schmegelsky étaient soupçonnés d’avoir tué trois personnes en Colombie-Britannique.

Ils avaient un avion Aurora CP-140 avec une caméra infrarouge et des systèmes de surveillance radar par imagerie et un Hercules CC-130H avec des spécialistes de recherche et de sauvetage ainsi que divers membres d’équipage. Il n'y avait par contre aucun expert spécialisé dans les avions Aurora.

Le rapport indique également qu’il y a eu une certaine confusion concernant l’unité qui avait l’autorité de commander les avions militaires à cause d’un manque de transfert officiel de commandement.

Il explique que la GRC Gendarmerie royale du Canada a travaillé avec plusieurs contacts militaires au lieu d’un seul, car la force opérationnelle aérienne était initialement dépourvue de commandant.

Kam McLeod et Bryer Schmegelsky étaient recherchés pour le meurtre des touristes Lucas Fowler et Chynna Deese ainsi que celui du professeur émérite de botanique à l’Université de la Colombie-Britannique, Robert DeWreede. Photo : GRC

Cependant, le rapport n’indique pas quand la force opérationnelle a obtenu un commandant et ne précise pas si les problèmes de coordination ont eu un effet sur la mission. Le rapport juge toutefois que la mission était réussie.

Les retards dans le déploiement du personnel étaient inévitables, selon le professeur de science politique au Collège militaire royal du Canada, James McKay.

Les responsables ont été obligés de rassembler rapidement des avions et des équipages, créant ainsi une équipe du Manitoba, de la Colombie-Britannique et du Québec.

Christian Leuprecht, qui est professeur d’études politiques au Collège militaire royal du Canada et à l’Université Queen’s, explique que le transfert officiel de commandement n'avait probablement pas été fait en raison de l’urgence de la mission. Cela démontre aussi l'importance de faire appel rapidement aux services de l’armée.

M. Leuprecht souligne que les problèmes de communication étaient mineurs, bien qu’ils aient compliqué un effort d'assurer la sécurité publique dans un territoire inconnu.

Kam McLeod et Bryer Schmegelsky avaient été retrouvés morts le 7 août 2019 à Gillam. Photo : Radio-Canada / Angela Johnston

La GRC Gendarmerie royale du Canada du Manitoba a refusé de faire des commentaires sur le rapport, mais la commissaire adjointe et commandante, Jane MacLatchy, a déclaré à CBC plus tôt cette semaine qu’elle croyait que la police et les militaires ont bien collaboré lors de la chasse à l'homme.

Le ministère de la Défense nationale a déclaré dans un communiqué qu’un tel rapport permet à l’armée d’apprendre et de s’ajuster pour les opérations futures.

Il y a eu une grande collaboration entre nos deux organisations et nous avons pu fournir à la GRCGendarmerie royale du Canada le soutien qui nous était demandé de manière efficace , dit le communiqué.

Avec des informations de CBC