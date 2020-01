Trop tôt pour statuer sur la virulence du coronavirus, dit l'OMS

L’accent n’est pas tant sur le nombre [de cas], parce que nous savons que ça va augmenter , a commenté vendredi un porte-parole, Tarik Jasarevic, lors d’une séance de breffage tenue vendredi à Genève.

Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la virulence du virus qui a tué 26 personnes et en a infecté 830 autres en Chine, a-t-il ajouté.

Au cours des deux derniers jours, les experts du comité d’urgence de l’OMS se sont réunis pour discuter du bien-fondé de qualifier la maladie d’ urgence de santé publique de portée internationale , mais ils ont jugé chaque fois qu’il était trop tôt pour le faire.

Ne vous méprenez pas [...] Il s'agit d'une urgence en Chine, mais pas encore au niveau international. Elle pourrait toutefois en devenir une , a prudemment commenté son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nous savons que ce virus peut provoquer une pathologie grave et qu'il peut tuer, même s'il cause des symptômes plus cléments dans la plupart des cas , a-t-il souligné.

Les Chinois qui ont succombé à la maladie souffraient de problèmes médicaux qui affaiblissaient déjà leur système immunitaire, comme l’hypertension, le diabète, ou des maladies cardiovasculaires, a précisé le patron de l’OMS.

Nous avons compris que les mesures prises dans la ville de Wuhan ont résulté de l'initiative de cette ville et ne résultaient pas d'une évolution épidémiologique , a pour sa part expliqué le président du comité d'urgence de l'OMS, Didier Houssin.

La construction d'un nouvel hôpital destiné à accueillir un millier de patients victimes du nouveau coronavirus est en cours à Wuhan. Les travaux doivent être achevés en un temps record et l'établissement de 25 000 m2 devrait ouvrir ses portes dans dix jours. Photo : Associated Press / Chinatopix

L'OMS assure qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve de transmission entre humains en dehors de la Chine et qu'elle semble y être limitée à des groupes familiaux et à des travailleurs de la santé .

Le virus, qui continue de muter, selon les autorités chinoises, provoque de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, des symptômes communs à d'autres pathologies qui rendent le diagnostic difficile.

Des experts croient que le virus n’est peut-être pas aussi dangereux que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a tué près de 800 personnes en 2002-2003 ou le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui a fait plus de 700 victimes depuis 2012.

À la recherche d'un vaccin

Il n’existe actuellement aucun vaccin pour contrer le nouveau coronavirus, qui a fait son apparition en décembre dans la ville de Wuhan.

M. Jasarevic a indiqué vendredi que des tests sur des vaccins pour le MERS sont en cours. Nous pourrions regarder à un moment donné si ces traitements et ces vaccins pourraient avoir un effet sur ce nouveau coronavirus , a-t-il dit.

À Davos, où se tient le Forum économique mondial, la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI) a annoncé jeudi que trois équipes distinctes de chercheurs allaient se lancer dans la mise au point d'un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Des partenariats ont été établis avec la biotech Inovio Pharma, basée aux États-Unis, l'Université du Queensland en Australie et la biotech américaine Moderna, qui travaille avec l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a précisé le directeur général du CEPI, Richard Hatchett.

Notre objectif est de faire en sorte que ces vaccins soient mis au point très rapidement et d'avancer très vite pour commencer les essais cliniques, peut-être dès l'été , a ajouté le chef de cette initiative publique-privée, mise en place au lendemain de l'épidémie d'Ebola en 2017.

Au Canada, le Centre de recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan (VIDO-InterVac) a aussi reçu les autorisations nécessaires de la part de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour commencer à travailler sur un vaccin.