Moins de cerfs, plus d'orignaux chassés au Bas-Saint-Laurent

Selon les données du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, le nombre de cerfs tués a diminué de plus de moitié entre 2017 et 2019 dans la zone 2, qui couvre la majeure partie du territoire bas-laurentien.

Par voie de communiqué, le Ministère explique que les deux derniers hivers ont été particulièrement rigoureux, ce qui a affecté les populations de cerfs et incité le ministère à diminuer de 27 % le nombre de permis de chasse au cerf sans bois accordés par tirage au sort en 2019.

La zone 2 de chasse du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs couvre la majeure partie du Bas-Saint-Laurent. Photo : ministère des Forêts,de la Faune et des Parcs

Une baisse dans la vente de permis réguliers de chasse au cerf a également contribué à la réduction de la récolte , explique-t-on.

En ce qui a trait à l'orignal, 3921 bêtes ont été chassées en 2019 contre 2515 l'année précédente.

Le Ministère indique que les populations d'orignal demeurent stables dans la province.