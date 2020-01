Un film de Philippe Falardeau en ouverture de la 70e Berlinale

C’est ce qu’a annoncé l’organisation du festival dans un communiqué diffusé vendredi. Ce sera également la première mondiale de ce film, basé sur un roman autobiographique du même titre de l’autrice américaine Joanna Rakoff.

Je suis enchanté que Mon année Salinger (My Salinger Year) ouvre la Berlinale 2020, a réagi Philippe Falardeau. Nous ne pourrions espérer mieux pour notre première mondiale. Dans le passé, la Berlinale s’est ouverte avec de merveilleux films de réalisateurs chevronnés; pas besoin de dire que je suis fier de me retrouver sur cette liste.

Le cinéaste québécois Philippe Falardeau Photo : Radio-Canada / Thomas Lafontaine

Mettant en vedette les actrices Sigourney Weaver et Margaret Qualley, le long métrage raconte l’histoire de Joanna, une jeune aspirante poète qui, après avoir abandonné ses études de deuxième cycle pour poursuivre ses rêves, accepte un poste d’assistante pour l’agent littéraire du populaire écrivain américain J.D. Salinger.

Le film est une coproduction des sociétés micro_scope (Canada) et Parallel Films (Irlande).

Philippe Falardeau, reconnu à l’international pour ses films Le beau mensonge (The Good Lie) et Monsieur Lazhar, notamment, avait déjà présenté une œuvre à la Berlinale en 2009. C’est pas moi, je le jure (It’s Not Me, I Swear!) avait remporté deux prix après avoir été sélectionné dans la section « Generation » du festival, qui met en vedette des films destinés aux jeunes.