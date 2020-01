La chasse aux gros gibiers fructueuse sur la Côte-Nord en 2019

Plus de 26 200 orignaux ont été tués à la chasse en 2019 au Québec, dont 2131 dans les zones de chasse 18 et 19 de la Côte-Nord. L’année 2019 était une année permissive sur la Côte-Nord dans la zone 18, c’est-à-dire qu’il était possible d’abattre aussi bien les mâles que les femelles et les faons.