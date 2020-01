Coronavirus : 40 millions de personnes sont maintenant isolées en Chine

Un confinement a été décrété dans au moins huit villes – Wuhan, Ezhou, Huanggang, Chibi, Qianjiang, Zhijiang, Jingmen et Xiantao – toutes dans la province de Hubei, en Chine centrale.

Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a également imposé une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de 6 millions d'habitants, est la neuvième à faire l'objet d'une telle mesure dans la région de Wuhan, la métropole au cœur de l'épidémie.

Le bilan en Chine s’est alourdi à 26 morts et 830 personnes malades. Le nombre de cas suspects pourrait dépasser le millier, a annoncé vendredi la Commission nationale de la santé.

Les premiers décès dans le pays à l’extérieur de la province d’Hubei, où est située Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, ont été confirmés.

Les autorités de la province de Hebei, près de Pékin, ont annoncé qu'un homme de 80 ans était mort après avoir montré des symptômes liés au coronavirus. L'homme revenait d'un séjour de deux mois à Wuhan, où il avait été visité des proches.

Dans le nord-est, Heilongjiang a aussi indiqué qu'une personne était morte dans la province, mais n'a pas donné plus de détails.

La gare et l'aéroport de Wuhan ont été fermés et les services de traversiers, de métro et d'autobus ont été interrompus. Les rues et les lieux publics habituellement animés de cette ville de 11 millions d'habitants étaient étrangement calmes jeudi. La police vérifiait tous les véhicules entrant dans la ville, mais n'a pas fermé les routes.

Ces mesures de confinement sont sans précédent en Chine et dans le monde.

Ces mesures sont décrétées à l’approche du Nouvel An chinois. Pékin, par exemple, a annulé les festivités qu’elle avait prévues.

Traditionnellement, à l'occasion du Nouvel An, les Pékinois se rassemblent par centaines de milliers dans les parcs de la ville pour assister aux traditionnelles danses du lion et du dragon. Deux grandes fêtes qui ont habituellement lieu dans des temples de la capitale sont touchées par cette mesure.

La Cité interdite, le monument historique le plus célèbre de Chine, va aussi fermer jusqu'à nouvel ordre, a-t-elle annoncé. L'ancien palais des empereurs sera inaccessible à compter de samedi « afin d'éviter des contaminations liées au rassemblement de visiteurs », selon un communiqué.

Hong Kong a aussi annulé un festival célébrant le Nouvel An.

Ce que l'on sait : Le coronavirus est apparu à Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre.

Nommé 2019-nCoV, il est de la même famille que les virus du rhume et du SRAS.

Il n'existe pour l'heure aucun vaccin contre le nCoV-2019.

Il a fait 26 morts, tous en Chine, et des centaines de personnes en sont atteintes.

Une poignée d'infections ont été signalées dans d'autres pays, mais pas au Canada.

L'OMS n'a pas encore décrété l'état d'urgence internationale.

Des dizaines d’excavatrices sont à l’œuvre où sera construit un hôpital à Wuhan au cours des prochains jours, ont annoncé les autorités chinoises. Photo : Reuters

La Chine annonce la construction d’un hôpital

Le gouvernement chinois a annoncé vendredi la construction d’un hôpital destiné à accueillir d’ici 10 jours un millier de patients victimes du coronavirus, ont rapporté les médias publics.

Selon des images diffusées à la télévision, des dizaines d'engins de chantier étaient occupés à préparer le terrain sur lequel doit s'élever l'établissement à Wuhan.

Les travaux doivent être achevés en un temps record et l'hôpital, de 25 000 m2, ouvrira ses portes le 3 février, selon l'agence Chine nouvelle.

Il accueillera exclusivement des malades de la pneumonie virale d'origine inconnue. Le site « atténuera la pénurie de ressources médicales », a précisé l'agence de presse officielle.

Ce n’est pas la première fois que la Chine construit un hôpital du genre dans un temps record. En une semaine, la Chine avait construit un hôpital à Pékin lors de l’épidémie du SRAS en 2003.

Le personnel médical soigne un patient à l’hôpital de Wuhan le 23 janvier 2020. Photo : Reuters

Trop tôt pour lancer une alerte internationale, estime l’OMS

À Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il était encore trop tôt pour déclencher l'alerte d’épidémie internationale.

« Je ne déclare pas aujourd'hui une urgence de santé publique de portée internationale », a indiqué aux journalistes le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'issue d'une réunion de deux jours de son comité d'urgence.

« Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine. Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, mais cela pourrait le devenir. »

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS

En ce qui a trait à la mise en confinement, le directeur de l'OMS a estimé que Pékin avait pris les mesures qu'il juge appropriées tout en espérant qu’elles soient efficaces et de courte durée.