Coronavirus : des recherches désormais possibles à Québec

« Ça fait 25 ans que je travaille comme chercheur et ça fait pas mal aussi longtemps que je l'attends! » se réjouit le docteur Guy Boivin, microbiologiste infectiologue et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les virus influenza.

Dr Guy Boivin, microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec

Le laboratoire de niveau de confinement 3 permettra de réaliser des travaux de recherche sur des virus émergents à potentiel de pandémie, comme le coronavirus qui fait actuellement la manchette ou sur l'influenza aviaire.

Un investissement d'environ 2 millions de dollars a été nécessaire pour l'achat des équipements.

« Ce qu'on va faire, c'est établir des tests diagnostiques, tester des antiviraux et développer des vaccins », précise Guy Boivin.

Les installations impliquent tout un protocole de sécurité et le port de combinaisons spéciales pour les chercheurs. Le laboratoire à pression négative est également prévu pour que l'air ne s'en échappe pas.

Avec un tel laboratoire, on va passer dans les ligues majeures. On va pouvoir réagir plus rapidement à des incidents comme celui qui se passe en ce moment.

Guy Boivin, microbiologiste infectiologue et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les virus influenza