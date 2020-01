La fracturation hydraulique responsable d’un tremblement de terre en Alberta

Dans leur rapport, les chercheurs de l’Alberta Geological Society et de l’Agence de réglementation de l’énergie (AER) concluent que les deux tremblements de terre près de Red Deer qui sont survenus à environ un an d’intervalle ont été causés par la fracturation hydraulique dans le secteur.

Le premier dont fait mention le rapport a eu lieu le 19 mars 2018 et le deuxième le 2 mars 2019.

Le tremblement de terre de 2018 était d’une magnitude de 3,13 et les secousses ont été ressenties par quelques personnes. Celui de 2019 a atteint 4,18. Ce tremblement de terre a endommagé des maisons à Red Deer en plus de causer des pannes d’électricité à quelques endroits à Sylvan Lake, rappelle le rapport.

Son épicentre était situé à environ 12 km au sud de Sylvan Lake. Un endroit où les activités sismiques sont normalement rares.

L’entreprise pétrolière et gazière de Calgary Vesta Energy a rapporté le tremblement de terre à l’AER. L’agence avait alors demandé à l’entreprise de cesser ses activités de fracturation hydraulique pour protéger le public et l’environnement.

L’AER avait de plus sommé Vesta Energy de présenter un plan dans le but d’éliminer ou de réduire toutes futures secousses sismiques découlant de ses activités.

Le rapport d’enquête jeudi recommande qu’une plus grande analyse concernant l'augmentation des tremblements de terre due à la fracturation hydraulique soit faite.

La méthode de fracturation hydraulique

La fracturation hydraulique est une méthode pour extraire le gaz naturel. Une substance liquide est injectée sous haute pression dans un puits pour fissurer les roches entre lesquelles le gaz est retenu.

Dans les dernières décennies, cette pratique a été liée à la plupart des gros tremblements de terre en Alberta et en Colombie-Britannique. Même qu’aux États-Unis des résidents ont poursuivi des entreprises pétrolières et gazières en raison de blessures et de dommages à leur maison causés par des tremblements de terre.