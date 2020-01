Microsoft donne un aperçu de comment fonctionne son téléphone à deux écrans, Surface Duo

Surface Duo, le téléphone pliable à deux écrans de Microsoft, sera seulement offert à la fin 2020, mais certains développeurs et développeuses Android ont accès depuis mardi à un émulateur de ce nouvel appareil. Nous avons donc pu voir les premières images du Surface Duo en mouvement, nous donnant une petite idée de comment interagiront les deux écrans entre eux.

Soyons clairs : personne ne possède encore de prototype de Surface Duo, mais le concepteur de produits Jonas Daehert, mieux connu sous le pseudonyme PhoneDesigner, a superposé des extraits vidéo de l’émulateur sur une image du téléphone. Le résultat est pour le moins impressionnant, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

On voit dans cette vidéo de deux minutes qu’il y a diverses manières de présenter une application sur Surface Duo. Elle peut par exemple occuper un seul écran, remplir les deux écrans ou présenter différentes informations sur chacun d’entre eux. On voit également comment fonctionne le multitâche et comment envoyer une application d’un écran à l’autre.

Microsoft a également publié un document présentant certaines lignes directrices aux développeurs et développeuses afin qu’ils puissent bien optimiser leurs applications pour deux écrans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Microsoft a envoyé ce guide aux développeurs et développeuses Android. Il montre plusieurs manières d'optimiser ses applications pour deux écrans. Photo : Microsoft

Il semblerait que les appareils à double écran représentent l’avenir pour Microsoft. En octobre, l’entreprise a dévoilé la tablette à deux écrans Surface Neo en même temps que le Surface Duo.

L’entreprise développe un système d’exploitation expressément conçu pour les ordinateurs et tablettes à deux écrans baptisé Windows 10X. Dell, HP, Asus et Lenovo travailleraient tous sur des appareils qui fonctionnent avec ce même système d’exploitation.