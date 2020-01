Chasse à l’éléphant : le lot d'enchères qui fait jaser à Calgary

Le fait que cela soit un éléphant est sans nul doute unique , s’enthousiasme David Little, le président de l’antenne locale du club Safari International. Cette fin de semaine, lors du gala du club, les chasseurs les plus téméraires pourront enchérir sur le gros lot de la soirée. Le gagnant sera le premier ressortissant étranger à obtenir un permis pour chasser l’éléphant au Botswana, depuis la levée de l’interdiction en mai 2019.

Une aberration pour Michael Bernard, représentant canadien de la Humane Society International. Le fait que le Canada contribue au déclin de l’espèce est, pour nous, assez choquant , s’offusque-t-il. Selon lui, l’équivalent d’au moins cinquante éléphants est entré au Canada dans les dix dernières années avec les chasseurs canadiens qui ont rapporté leur butin depuis l’étranger.

David Little entend les craintes des défenseurs des animaux et de la nature, mais pour lui, le débat n’a pas lieu d’être, puisque les éléphants du Botswana sont nombreux. Le gouvernement du Botswana a le droit de gérer les populations d’animaux sauvages comme bon leur semble , affirme-t-il. Il ajoute que s’ingérer dans leurs affaires s’apparente à une forme de néocolonialisme et qu’il faut davantage respecter leur décision en tant que pays souverain. Quant à savoir s’il s’inquiète de voir le Canada contribuer à l’extinction de l’espèce de l'éléphant d’Afrique, il ironise : il y a beaucoup d’espèces qui vont s’éteindre si les humains continuent à construire des parcs de stationnement . Mais il précise que selon lui, certaines espèces méritent d’être protégées.

J’aimerais qu’au lieu de réprimer cette pratique, les gens réfléchissent à ce que le Botswana essaie de faire en sauvant son écosystème. David Little, président de l’antenne locale du club Safari International

Plus d’engagement du Canada

Janine Cavin, membre du conseil d’administration de la Marche mondiale pour les éléphants et les rhinocéros, dit que son organisme est choqué d’apprendre cette mise aux enchères. Elle estime que le commerce d’ivoire y est pour beaucoup et déplore que le Canada soit l’un des rares pays à s’opposer à la fermeture des marchés intérieurs d’ivoire. La coalition Sans Ivoire Canada, dont font partie, entre autres, la Humane Society International et le l’Institut canadien Jane Goodall, essaie depuis deux ans de discuter avec le gouvernement pour interdire l’import des trophées de chasse et l’import de l’ivoire . Une pétition circule sur le sujet, à l'initiative de la coalition, et rassemble près de 520 000 signatures.

Pour Michael Bernard, le Canada pourrait agir au moyen d’amendements réglementaires sous l’acte WAPPRIITA (Loi sur la protection des animaux et des plantes sauvages et la réglementation du commerce international et interprovincial ), ce qu’il juge facile à faire. Plusieurs pays bannissent déjà le commerce de l’ivoire, notamment la Chine et les États-Unis. Il estime que le Canada est à la traîne.

Si je ne le mange pas, je ne le chasse pas. Kim Blouin, chasseur installé à Calgary

Kim Blouin vit lui à Calgary depuis une quinzaine d’années. Il a commencé la chasse quand il était petit et chasse aujourd’hui principalement des canards et des oies. Pour lui, la surchasse n’est pas une bonne chose, car sa pratique ne s’aligne pas avec la conservation et la préservation de la faune. Si la chasse devient un danger pour les espèces, je suis absolument contre , argumente-t-il. Il reconnaît aussi que tout est une question de modération. Si la gestion de la faune dit que c’est correct de chasser des éléphants, je ne serais pas contre qu’ils chassent, mais si c’est pour des trophées, moi je ne suis pas vraiment pour , modère-t-il. Lui se voit plutôt comme un chasseur utilitaire, qui chasse uniquement pour consommer. Il conclut, prudent: l’information que j’ai, qui est incomplète, me laisse croire que les éléphants ne sont pas en état d'être récoltés et spécialement si c’est pour les défenses et rien d’autre .

Le Botswana compte actuellement environ 130 000 éléphants, soit quasiment le tiers des éléphants d’Afrique.

Avec les informations de Lucie Edwardson