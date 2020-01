Saint-Alexis-des-Monts rejoint le mouvement des Communautés bleues

Avec cette nouvelle certification, Saint-Alexis-des-Monts s’engage à protéger une ressource essentielle : l’eau.

Concrètement, la Ville la reconnaît comme un bien commun et fera ainsi la promotion des services d’eau potable exploités par le secteur public. Elle prévoit également de bannir la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices municipaux ou lors de ses événements.

« Le projet de Communauté bleue s’inscrivait très bien dans la vision de la municipalité qui avait déjà fait plusieurs actions en ce sens » justifie le maire de Saint-Alexis-des-Monts, Michel Bourassa.

Nous sommes entourés de lacs et montagnes, c’est notre richesse et nous souhaitons la préserver. Notre eau est pure et d’excellente qualité et nous en sommes fiers.

Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-des-Monts