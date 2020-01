La CCN présente un échéancier pour le développement des plaines LeBreton

La CCN Commission de la capitale nationale a aussi approuvé à l’unanimité le nouveau plan directeur préliminaire du projet Bâtir LeBreton dévoilé l'automne dernier, lors d’une séance publique du conseil d’administration.

Dans quelques semaines, un processus de soumissions sera lancé pour une partie du secteur de la rue Albert, à l’angle nord-est des rues Albert et Booth, où doit se trouver la bibliothèque, des logements, des bureaux et des services.

À la fin de 2020, la CCN Commission de la capitale nationale prévoit d’enclencher un autre appel de propositions pour l’aménagement d’une autre parcelle des plaines.

On espère commencer l’année prochaine, ça va être l’année où on va voir des progrès sur le site Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN

Mais avant d’en arriver là, des consultations auront lieu au courant de l’été entre la Ville d’Ottawa et la CCNCommission de la capitale nationale afin d’arriver à un processus d’approbation pour le plan secondaire d’urbanisme.

Il y a des possibilités que la Ville demande des changements , explique M. Nussbaum. En octobre, on va avoir un plan final qui va incorporer les changements que la Ville va peut-être demander.

Le plan directeur définitif sera soumis à l’approbation du conseil d'administration de la CCNCommission de la capitale nationale à l’automne 2020.

Selon la CCNCommission de la capitale nationale , les travaux de construction aux plaines LeBreton devraient se poursuivre pendant près de 30 ans.

Un développement à échelle humaine

Contrairement à l'ancien plan de développement des plaines LeBreton, le nouveau plan directeur du projet Bâtir LeBreton mise sur un développement à échelle humaine , selon un porte-parole de la CCN.

On prévoit de valoriser les plaines en quatre secteurs distincts : le secteur des aqueducs, le secteur des plaines, le secteur de la rue Albert et le secteur des parcs. Ces secteurs seront aménagés par étapes.

Le plan directeur conceptuel prévoit quatre secteurs distincts pour le développement des Plaines LeBreton. Photo : Commission de la capitale nationale

Le futur plan mise sur le développement d’espaces culturels, de logement abordable, de commerces de proximité, de bureaux et des pistes pour piétons et cyclistes.

En ce qui concerne un futur aréna, la CCNCommission de la capitale nationale explique qu’il n’y a pas eu de discussions avec les Sénateurs d’Ottawa, mais un espace entre les stations du train léger Pimisi et Bayview sera laissé vacant sur la rue Albert pour accueillir un éventuel centre d'événements majeurs.