Femmes dans la musique : les efforts comment (un peu) à payer

Chaque année, l’université USC Annenberg s’intéresse à la représentation des femmes et des minorités ethniques dans le cadre de son initiative pour l’inclusion. Les cinq auteurs et autrices de cette étude ont notamment analysé les nominations aux prix Grammy pour 2020 et le classement annuel des 100 chansons les plus populaires établi par le magazine Billboard.

La dernière version de cette étude, publiée ce mois-ci, souligne que les femmes représentent moins d’un tiers des artistes, 12,5 % des personnes qui écrivent des chansons et 2,6 % de celles qui produisent les artistes ou les albums.

Du positif

Cependant, les femmes gagnent un peu de terrain. Sur les 800 chansons analysées par l’étude, la proportion des artistes féminines a grimpé de 17,1 % à 22,5 % entre 2018 et 2019.

Et, dans le domaine de la production, le ratio est passé de 47 hommes pour une femme en 2018 à 37 hommes pour une femme l’an dernier.

Cette évolution se reflète au niveau des nominations aux prix Grammy, qui sont remis dimanche à Los Angeles. La proportion de femmes finalistes – 20,5 % contre 7.9 % en 2013 – atteint son plus haut niveau en huit ans, et c’estla chanteuse et rappeuse Lizzo qui domine les nominations.

Mais aucune amélioration notable n’est constatée dans la catégorie du producteur de l’année – une seule femme a été finaliste depuis huit ans – ou dans celle de l’album de l’année, où les femmes n’ont décroché que 10 % des nominations.

Même si ces changements sont petits, une action collective prend forme, quand de multiples entreprises, à de multiples postes décisionnels, agissent , a déclaré, Stacy L. Smith, qui a fondé et dirige cette initiative pour l’inclusion. On commence à voir du changement.

Passer à la vitesse supérieure

Stacy L. Smith espère que les nommées aux prix Grammy inspireront davantage de jeunes femmes à faire carrière dans la musique.

Des personnes comme Lizzo ou Billie Eiliish montrent aux jeunes [femmes] que la [scène musicale] est un espace où elles aussi peuvent réussir. Stacy L. Smith, professeure en communication à l'université USC

Pour aller encore plus loin, elle estime que l’industrie de la musique doit considérer « chaque chanson comme une opportunité » d’impliquer des femmes.

Maintenant, il est temps d’appuyer l’accélérateur. Stacy L. Smith

Les artistes de couleur mieux représentés

L’étude de l’USC s’est aussi intéressée à la place des personnes provenant des groupes ethniques sous-représentés. En 2016, plus de la moitié (56,1 %) des artistes du classement Billboard étaient issus de ces groupes, contre 38,4 % en 2012. Les autrices de chansons de couleur sont même devenues plus nombreuses que les autrices blanches.

L’an dernier, les cinq autrices les plus prolifiques étaient Nicki Minaj, Rihanna, Taylor Swift, Cardi B et Ariana Grande.

Cependant, les femmes issues de groupes ethniques sous-représentés restent quasiment invisibles dans le domaine de la production musicale. Sur les 1 093 personnes ayant contribué à produire les chansons prises en compte dans l’étude, seules huit d’entre elles étaient des femmes de couleur.