Les travaux sont lancés aux résidences du Cégep de la Gaspésie et des Îles

La première étape du chantier estimé à neuf millions de dollars touche l'ensemble des 300 chambres des résidences.

Par la suite, le Cégep prévoit remplacer entièrement le revêtement extérieur et la toiture des résidences.

Parallèlement, les travaux pour reconstruire 21 unités de logements touchées par un incendie en mai 2018 débuteront cet été et doivent être terminés en décembre prochain.

En 2018, un incendie a lourdement endommagé les résidences du campus de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Dawson Phillips

On a déjà débuté les rénovations intérieures. On a refait une quinzaine d'appartements et les rénovations intérieures vont se poursuivre au cours des quatre prochaines années. Puis on va reconstruire à l'été prochain le pavillon qui a brûlé il y a bientôt deux ans , explique la coordonnatrice du Pavillon des sports et des résidences étudiantes du campus de Gaspé, Geneviève Millot.

Les travaux doivent s'échelonner sur les huit prochaines années.

Avec les informations de Martin Toulgoat