Quelque 450 000 $ de plus pour soutenir la culture en Outaouais

En mode « rattrapage », Québec octroie 455 350 $ supplémentaires pour soutenir la culture en Outaouais. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, était de passage à Gatineau jeudi pour en faire l’annonce dans le cadre des ententes de développement culturel (EDC).

Le montant bonifié porte les investissements du provincial à près d’un million de dollars dans la région pour 2019-2020.

En fait, c’est du rattrapage qu’on fait pour les '' régions intermédiaires '' pour lesquelles nous trouvions qu’il y avait de l’inéquité. Ces régions étaient moins bien nanties, ou subventionnées, que d’autres régions à travers le Québec , a expliqué la ministre.

Le gouvernement provincial a revu son programme d’ententes de développement culturel (EDC) qui soutient financièrement les initiatives culturelles des municipalités de la province. Ainsi, 5 millions de dollars s’ajoutent aux subventions déjà accordées par Québec, portant l’investissement total à 14 millions de dollars sur l'ensemble du territoire pour 2019-2020.

Sommes supplémentaires accordées en Outaouais en 2019-2020 MRC de la Vallée-de-la-Gatineau : 14 350 $ Municipalité de Cantley : 18 000 $ MRC des Collines-de-l’Outaouais : 47 700 $ MRC de Papineau : 85 000 $ Ville de Gatineau : 290 300 $ Source : Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Le maire de Gatineau, Maxime Pednaud-Jobin, se réjouit de la possibilité d'utiliser les fonds en fonction des priorités municipales tel que prévu dans le programme EDCEntentes de développement culturel . Les montants les plus importants vont aller au Sentier culturel et au fonds d’animation du centre-ville , a-t-il indiqué. La Ville de Gatineau croit ainsi miser sur la qualité de vie de ses citoyens, tout en développant l’économie régionale en attirant des touristes et des visiteurs au centre-ville.

Une toute nouvelle application bilingue permettra aux résidents et touristes de notamment parcourir le Sentier culturel cette année. Photo : Radio-Canada

M. Pedneaud-Jobin a profité de l’occasion pour rappeler que la région n’a toujours pas de musée régional et que le projet pourrait bénéficier des fonds octroyés par Québec. La création d’un centre d’excellence en arts de la scène fait aussi partie des priorités culturelles de la Ville de Gatineau, a-t-il ajouté.

La présidente du conseil d'administration de Culture Outaouais, Céline De Guise, a quant à elle l’impression que les besoins de la région « ont enfin été entendus ». Parmi les projets qui pourraient bénéficier de l’argent disponible en périphérie de Gatineau, elle souligne entre autres le déménagement du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau dans la foulée de la réfection de l’église de Montebello.

L'Outaouais tire-t-elle vraiment son épingle du jeu?

C’est vrai qu’on a été sous-financés pendant vraiment longtemps. Les Gatinois et les gens de l’Outaouais ont moins d’argent par habitant que les gens de Québec ou de Montréal , a indiqué la présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron, en se disant heureuse de cette annonce.

En 2016, les données cumulées par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec plaçaient l'Outaouais en 11e place sur 16 régions pour le montant des dépenses en culture par habitant (57,94 $). À titre de comparaison, ce montant était de 154,23 $ à Montréal et il s'établissait à 125,89 $ par habitant dans la « région intermédiaire » de la Mauricie.

Alors que les grandes villes de Montréal et Québec disposent de leurs propres ententes de développement culturel, Gatineau — qui se classe au 4e rang des villes les plus populeuses de la province — partage l'enveloppe du programme EDCEntentes de développement culturel avec l'ensemble des autres régions.

Comme le ministère de la Culture et des Communications du Québec n'a pas encore divulgué la répartition des sommes supplémentaires accordées, il faudra attendre le sommaire des investissements par municipalité pour savoir si la région s'en tire réellement à meilleur compte. Le montant additionnel de 455 350 $ remis à l'Outaouais représente 9,1 % des 5 millions de dollars annoncés jeudi.