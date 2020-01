Saguenay ne donnera pas plus d'argent pour gérer le centre de tri

Le président de la commission de l'environnement à Saguenay, le conseiller Simon-Olivier Côté, a indiqué à Radio-Canada que la Ville travaillait sur une solution de rechange si jamais l'entreprise qui gère de le centre de tri, Recyclage de papier MD, cessait ses activités.

Nous de notre côté c'est certain qu'on ne fermera pas le centre de tri et on va continuer à opérer même si notre sous-contractant décide de laisser tomber. Donc, nous c'est sûr qu'on va rester là.

Simon-Olivier Côté, président de la commission de l'environnement à Saguenay