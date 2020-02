Francophonie : les promesses des aspirants chefs libéraux

Le sprint final approche dans la course à la direction du Parti libéral de l’Ontario. Le successeur à Kathleen Wynne sera connu dans une semaine, alors que se tiendra une assemblée d’investiture à Mississauga . Depuis le jeudi noir, les libéraux essaient de s’imposer en tant que champions de la protection des droits des francophones dans la province. Tous les candidats ont d’ailleurs des propositions pour garder la langue de molière bien vivante en Ontario. Coup d’œil sur ce que promettent les candidats.

Visions similaires

Les candidats à la chefferie chez les libéraux semblent parler d’une même voix : ils sont unanimes quant au projet d’Université de l’Ontario français et souhaitent tous le retour du Commissariat aux services en français sous sa forme originale.

Aucun aspirant ne sort du lot en matière de francophonie, même si certains semblent plus inspirés que d’autres. Kate Graham, Mitzie Hunter, Alvin Tedjo et Michael Coteau ont les plateformes les plus étoffées en la matière.

Les enjeux francophones ont été abordés à deux reprises pendant la course, soit lors des débats d'Ottawa et de Sudbury.

On aurait pu parler plus [de francophonie], c'est vrai , admet Brenda Hollingsworth, la seule candidate qui s'exprime clairement en français.

Elle est cependant persuadée que le Parti libéral demeurera la meilleure option pour les francophones dans la province, peu importe l'issue du vote : Peu importe qui est élu comme chef, nous serons là pour les Franco-Ontariens.

La nouvelle venue dans la famille libérale et seule Franco-Ontarienne actuellement élue au sein de la formation politique, Amanda Simard, n'a toujours pas donné son appui à un aspirant chef.

Elle assure qu'ils sont tous d'excellents candidats et que leur proposition en matière de francophonie tient la route. J'ai beaucoup apprécié qu'ils m'aient tous téléphoné pour me demander des avis sur leurs politiques francophones et les régions rurales , indique la députée de Glengarry-Prescott-Russell.

MICHAEL COTEAU

Michael Coteau est un des sept députés libéraux qui ont été élus lors du dernier scrutin. Photo : Radio-Canada

Retour à l’ancienne formule pour le Commissariat aux services en français : oui

Financement à long terme pour l’Université de l’Ontario français : oui

S’engage à apprendre le français : non

À mentionner : investissements dans les médias de langue française en Ontario, dont TFO.

STEVEN DEL DUCA

Steven Del Duca était député de la circonscription de Vaughan, mais il a été défait aux dernières élections. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Retour à l’ancien modèle pour le Commissariat aux services en français : oui

Financement à long terme pour l’Université de l’Ontario français : oui

S’engage à apprendre le français : oui

À mentionner : souhaite l'ajout d'un vice-président aux affaires francophones au sein du Parti libéral de l’Ontario

KATE GRAHAM

Kate Graham s'était déjà présentée sans succès pour les libéraux dans une circonscription de la région de London en 2018. Photo : CBC / Kate Dubinski

Retour à l’ancien modèle pour le Commissariat aux services en français : oui

Financement à long terme pour l’Université de l’Ontario français : oui

S’engage à apprendre le français : oui

À mentionner : propose de tripler le budget du programme d’appui à la francophonie ontarienne (de 1 million de dollars à 3 millions de dollars)

BRENDA HOLLINSWORTH

Brenda Hollingsworth pratique le droit dans la région d'Ottawa depuis plus de 20 ans. Photo : @LiberalBrenda / Twitter

Retour à l’ancien modèle pour le Commissariat aux services en français : oui

Financement à long terme pour l’Université de l’Ontario français : oui

S’engage à apprendre le français : Elle le parle déjà.

À mentionner : Elle est la candidate qui maîtrise le mieux le français.

MITZIE HUNTER

Mitzie Hunter a été ministre sous le gouvernement de Kathleen Wynne. Photo : Radio-Canada

Retour à l’ancien modèle pour le Commissariat aux services en français : oui

Financement à long terme pour l’Université de l’Ontario français : oui

S’engage à apprendre le français : oui

À mentionner : rendre obligatoire la signalisation bilingue dans les parcs provinciaux.

ALVIN TEDJO

Alvin Tedjo est candidat à la direction du Parti libéral de l'Ontario Photo : Courtoisie / Équipe Alvin Tedjo