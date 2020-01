Les entreprises exhortées à en faire plus pour la santé mentale

Ces organismes font valoir que l'amélioration du bien-être psychologique en milieu de travail peut aider à réduire les coûts, entraîner un meilleur rendement et favoriser une diminution de l'absentéisme.

CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale a ainsi formulé, dans un rapport, cinq recommandations clés aux entreprises.

Les deux organisations invitent notamment les chefs d'entreprises à mettre en place une stratégie de santé mentale à long terme à l'échelle de leur organisation et à instituer une formation obligatoire en leadership en santé mentale.

Le rapport suggère également d'élaborer des mesures de soutien en santé mentale sur mesure, de prioriser et d'optimiser une liste de vérifications à effectuer avant un retour au travail, et de suivre les progrès de la stratégie.

CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale estime le fardeau économique de la maladie mentale au Canada s'élève à 51 milliards $ par année.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d’enseignement au Canada et l’un des plus importants centres de recherche au monde en santé mentale.

