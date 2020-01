Pénurie de médicaments : un casse-tête pour traiter le cancer

Au Canada, 2026 médicaments sont actuellement en rupture de stock, selon Santé Canada, et cinq nouveaux médicaments s’ajoutent à la liste tous les jours.

Une situation qui pose des maux de tête aux médecins et pharmaciens.

C'est toujours un peu variable dans le temps, les ruptures d'approvisionnement de médicaments. En début 2020, on voit une nouvelle phase qui s'en vient, qui est particulièrement difficile et ça demande beaucoup de ressources. [...] On est particulièrement affecté en oncologie , relate le pharmacien au département d'hématologie et d’oncologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, Pierre Lemieux.

Certains médicaments se trouvent indisponibles, notamment parce que la demande mondiale est plus forte. La fermeture de certaines usines en Inde et en Chine causent aussi des problèmes dans l'approvisionnement.

Tous les départements du CHAUR se réunissent chaque semaine pour faire le tour des inventaires de médicaments et pour planifier les traitements pour les patients actuels.

Les pharmaciens doivent tenir un portrait quotidien des stocks de médicaments. Lors de certaines périodes, il faut même rationner des médicaments importants dans le traitement de divers cancers.

L’automne dernier, la fludarabine et l'étoposide, deux substances utilisées dans le traitement de plusieurs types de cancer, sont tombées en rupture de stock. L'approvisionnement d''étoposide ne se fera d'ailleurs pas avant mars prochain, selon le site Pénuries de médicaments Canada.

Le chef du service d'hématologie et d'oncologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, Christian Carrier, conjugue quotidiennement avec la pénurie mondiale de médicaments. Photo : Radio-Canada

Autres traitements

Dans des cas de soins palliatifs ou moins urgents de patients souffrant du cancer, les médecins doivent choisir d’autres traitements.

Ce qu'on va plutôt faire, c'est utiliser d'autres molécules qui vont être aussi applicables dans ces situations-là. Des fois, ce sont des deuxièmes choix, parce que c’est un peu moins efficace ou un peu plus toxique , explique le chef du service d’hématologie et d’oncologie, Dr Christian Carrier.

Selon un sondage de 2018 de l’Association des pharmaciens du Canada (APhC), près de 80 % des pharmaciens estiment que les pénuries de médicaments ont «beaucoup augmenté au cours des dernières années.

Bien qu’il assure trouver constamment des avenues de traitement qui ne mettent pas la vie des patients en danger, le Dr Carrier appelle à la responsabilité sociale des entreprises pharmacologiques.

Quand ce qu'on produit, c'est des médicaments contre le cancer ou une autre maladie, ce n'est pas juste que je n'aurai pas le dernier modèle d'iPhone. Je n'aurai pas le traitement qui serait requis par ma condition. Il y a une certaine responsabilité qu'il faut communiquer aux multinationales de la pharmacologie , souligne le Dr Carrier.