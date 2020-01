L'accès à la propriété plus difficile à Toronto qu'à Londres et à San Francisco

Les villes de Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary, Ottawa-Gatineau et Edmonton font partie du palmarès, qui exclut cependant l’Inde, la Chine continentale et plusieurs pays d’Europe.

La firme utilise un indice appelé médian multiple qui est établi en fonction du salaire moyen et du prix moyen des maisons pour dresser un portrait des marchés les plus accessibles et ceux dans lesquels il est plus difficile d’avoir accès à la propriété. Un médian multiple plus élevé signifie des propriétés moins accessibles.