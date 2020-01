La Saskatchewan resserre la surveillance des pipelines sur son territoire

Le gouvernement de la Saskatchewan apporte des modifications à sa loi sur les pipelines afin d’accroître la surveillance des oléoducs et des gazoducs de son territoire. Ces derniers seront notamment répertoriés dans un registre électronique afin d’assurer un suivi plus rigoureux des projets, assure la ministre de l’Énergie et des Ressources, Bronwyn Eyre.