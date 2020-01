Les retraités du Groupe Capitales Médias déboutés

Les retraités du Soleil, du Quotidien, du Nouvelliste et de La Voie de l'Est demandaient à la Cour d'appel de modifier le plan de relance approuvé par la Cour supérieure.

Les retraités de GCM s'étaient ouvertement opposés au plan de restructuration, puisqu'ils y perdaient entre 25 et 30 % de leurs revenus, en plus de leur accès au régime d'assurances.

Une clause du plan de relance, qui empêchait les retraités d'intenter des poursuites dans l'espoir de récupérer leur manque à gagner, était aussi contestée.

Dans la décision de la Cour d'appel, on peut lire que les retraités estimaient notamment que le juge de première instance a fait fi des obligations qui lui incombaient de s'assurer que les restrictions imposées par le Plan ne sont pas contraires à l'ordre public et qu'elles sont justes et raisonnables.

Le juge de la Cour d'appel Jacques J. Lévesque évalue plutôt que « le juge Dumais a judicieusement, raisonnablement et sensiblement exercé la discrétion qui était la sienne d'homologuer la Plan, qu'il a bien considéré les enjeux [...] et que les reproches qu'on lui impute n'ont guère de fondement. »

QS revient à la charge

Par ailleurs, Québec Solidaire a fait une nouvelle sortie, jeudi matin, pour réclamer que le gouvernement du Québec mette en place un régime d'assurance pension québécois inspiré d'un programme similaire existant en Ontario.

« Ça fonctionne en Ontario, Ça a résisté à des gouvernements hyper de droite comme celui de Doug Ford. Inutile de dire que ce n'est pas considéré comme une mesure communiste. C'est une mesure qui permet aux retraités, en cas de coup dur, de garder la tête en dehors de l'eau », affirme le député de Rosemont, Vincent Marissal.

Vincent Marissal réclame aussi que Power Corporation Canada protège les retraites des anciens employés du Groupe Capitales Médias, comme il l'a fait pour les employés de La Presse.

Un des porte-paroles des retraités de GCM, Serge Lemelin, désire analyser la décision en profondeur avant de commenter.

Le déficit actuariel de la caisse de retraite de GCM s'élevait, le 19 août 2019, à 65 millions de dollars.

Plus de détails à venir.