250 millions de dossiers du service à la clientèle de Microsoft exposés publiquement

La base de données contenant environ 250 millions de dossiers du service à la clientèle de Microsoft était publiquement accessible sur le web pendant deux jours en décembre 2019. Des adresses courriel et IP, des données de géolocalisation et d’autres informations liées au service à la clientèle pouvaient être consultées à partir d’un navigateur web, sans mot de passe ou accès privilégié. Le problème a maintenant été réglé.

C’est l’entreprise spécialisée en sécurité de l’information Comparitech qui a découvert la faille. Son équipe de recherche est parvenue à avoir accès à 5 serveurs contenant les mêmes données le 29 décembre dernier.

J’ai immédiatement informé Microsoft de la situation et tous les serveurs étaient sécurisés en moins de 24 heures. Je félicite Microsoft pour sa réactivité malgré le fait qu’on était en période des Fêtes , a réagi Bob Dichenko, qui mène l’équipe de recherche de Comparitech.

Le serveur contenait des transcriptions de conversations entre la clientèle et le soutien technique de Microsoft, dont certaines dataient d’aussi loin que 2005.

Utile pour les escrocs

Si Microsoft assure que la plupart des données identifiables personnellement étaient caviardées de cette base de données, Comparitech souligne que les informations pouvaient tout de même être utiles dans le cadre d’arnaques de soutien technique.

Ces escroqueries fort communes consistent à appeler une victime en prétendant représenter une entreprise de logiciels dans le but d’obtenir un accès à distance à son appareil et ensuite lui soutirer de l’argent.

Avec des historiques détaillés de conversations et de dossiers de service à la clientèle en main, des escrocs améliorent leurs chances de berner leurs victimes. [...] Ils pourraient exploiter les données en personnifiant un membre du personnel de Microsoft et se référer à de vrais numéros de dossier dans le but de soutirer des informations sensibles , illustre Paul Bischoff sur le blogue officiel de Comparitech.

Impossible pour l’instant de savoir si quelqu’un a eu accès à la base de données alors qu’elle était encore publique.

C’est loin d’être le premier incident de sécurité à toucher Microsoft. On apprenait plus tôt cette année que l’agence responsable du renseignement aux États-Unis, la National Security Agency (NSA) a découvert une faille majeure dans le système d’exploitation Windows 10 qui aurait pu exposer les internautes à de sérieuses fuites de données ou à de la surveillance.